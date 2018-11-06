Заседание АМКУ о монополизме ДТЭК Ахметова перенесли, - Герус

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Монополизм ДТЭК Ахметова рассмотрят 20 ноября

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение дела относительно монополизма компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова на 20 ноября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса на Facebook.

В частности, по словам Геруса, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила.

Кроме того, по словам Геруса, представитель "Укрэнерго", который также был заявителем по делу, на заседание пришел, но не имел соответствующих полномочий согласно уставу и не имел соответствующей доверенности.

"Антимонопольный решил перенести рассмотрение этого вопроса на 20 ноября на 10.00 в режиме открытого заседания. Нормальное, логичное решение АМКУ", - написал эксперт.

Скриншот (facebook.com/andriy.gerus)

Согласно информации РБК-Украина, ранее министр энергетики Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит ДТЭК Ахметова еще больше укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год. В частности, Насалик предложил правительству принять проект распоряжения под названием "Некоторые вопросы повышения безопасности энергоснабжения". Согласно документу, планировалось, что Минэнерго, отказавшись от импорта топлива, и, несмотря на ценовую конкуренцию, загрузит генерирующие мощности ТЭС и ТЭЦ украинским углем газовой группы.

Это решение, как отмечается в пояснительной записке, "на пользу отечественного поставщика угля (ДТЭК, - ред.) позволит тепловой генерации сэкономить 900 млн гривен" и отказаться от дорого угля антрацитовой группы, который украинские энергетические компании вынуждены покупать из ЮАР, чтобы покрыть дефицит топлива (общую сумму по контрактам на закупку 1,4 млн тонн угля Минэнерго оценило в 3,7 млрд гривен). Сам дефицит Минэнерго под руководством Насалика оценило в 5 млн тонн в год.

Отметим, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг и государственного "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго". В начале расследования сообщалось, что компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.

Как заявлял в августе 2018 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев, комитет по итогом трехлетнего расследования дела в отношении компаний группы ДТЭК не видел доказательств, которые бы подтвердили, что энергохолдинг Ахметова злоупотребляет монопольным положением.

Причиной того, что расследование затянулось во времени, Терентьев называл сложности в получении информации о угля, поскольку шахты частично находятся на неподконтрольной Украине территории. Кроме того, по словам Терентьева, сложность заключалась в том, что "НКРЭКУ сначала активно поддерживала обвинение, а потом перестала".