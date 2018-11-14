Дело о монополизме ДТЭК Ахметова могут рассмотреть без участия истцов, - Терентьев

Фото: Юрий Терентьев (Виталий Носач, РБК-Украина)

В АМКУ прокомментировали дело о монополизме ДТЭК Ахметова

Дело по признакам нарушения компанией ДТЭК Рината Ахметова законодательства о защите экономической конкуренции может быть рассмотрено без участия истцов. Об этом заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, по словам Терентьева, рассмотрение дела о монополизме ДТЭК может происходить без присутствия истцов, поскольку АМКУ не защищает интересы Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или "Укрэнерго".

"Если указанные субъекты по каким-то уважительным причинам не смогут принять участие в деле, мы эти уважительные причины примем во внимание. Но если будем видеть, что заседания игнорируются и это мешает комитету выполнять свои функции, тогда будем принимать решения, исходя из обстоятельств", – сказал глава комитета.

При этом, по его словам, Антимонопольный комитет настаивает на участии истцов в процессе.

Напомним, ранее АМКУ перенес рассмотрение дела относительно монополизма компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова на 20 ноября. Как сообщал председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, НКРЭКУ, которая в июня 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила.

Представитель "Укрэнерго", который также был заявителем по делу, на заседание пришел, но не имел соответствующих полномочий согласно уставу и не имел соответствующей доверенности.

По словам Терентьева, часть информации по делу о монополизме ДТЭК является защищенной и конфиденциальной.

"Она связана как с деятельностью группы ДТЭК, так и с НКРЭКУ. Взирая на общественный резонанс вопроса монополизма или его отсутствия в энергетике – в сфере энергетической генерации, в первую очередь, заседание будет открытым... Мы подготовим неконфиденциальную версию доклада, презентацию, чтобы все заинтересованные лица, которые владеют существенной информацией, связанной с нашим расследованием, чтобы они могли нам ее предоставить, а мы могли бы принять прозрачное качественное решение", – заявил Терентьев.

Как ранее писало РБК-Украина, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова зарабатывает на украинских потребителях благодаря высокому тарифу для ТЭС и разнице с рыночной ценой.

Стоит отметить, что на европейском рынке ДТЭК не может диктовать свои условия, поэтому компания продает электроэнергию в Венгрию в среднем на 10-15 евро/МВт*ч дешевле, чем покупает по оптовой цене у "Энергорынка". При этом именно благодаря высокому тарифу для ТЭС и разнице с рыночной ценой, ДТЭК зарабатывает на украинских потребителях необоснованную экономикой прибыль, превышающую на сегодня 30 млрд гривен.

При этом конкурировать на украинском рынке с доминирующей долей ДТЭК некому. Разрешение на импорт дешевой европейской электроэнергии не дает ни Министерство энергетики, ни отраслевой регулятор.

Одной из возможностей для ДТЭК Ахметова заработать миллиарды стало использование формулы "Роттердам+". Формула "Роттердам+" означает, что на протяжении 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам.

Как известно, в импорте энергетического угля антрацитовых марок львиную долю сейчас занимает Россия – практически 75% от объема всего ввезенного топлива (ежемесячные поставки на 400-500 тыс. тонн преимущественно для предприятий ДТЭК). Из Нидерландов уголь не импортируется.

При этом, что привязка к импортному паритету совершенно не обоснована, ведь Украина добывает в разы больше угля, чем закупается на внешнем рынке. За восемь месяцев этого года добыча украинского угля газовой группы составила порядка 18 млн тонн – более 80% добыто на шахтах ДТЭК. В результате, за последние годы, тариф для населения повышался 5 раз, и стоимость электроэнергии для потребителей выросла почти на 300%.