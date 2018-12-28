АМКУ закрыл дело о монополизме ДТЭК

Фото: собственник ДТЭК Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Антимонопольный комитет не увидел монопольного положения у ДТЭК

Антимонопольный комитет Украины принял решение о закрытии дело о монопольном положении энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста издания "Наші Гроші" Юрия Николова.

Сообщается, что глава АМКУ Юрий Терентьев объявил решение закрыть дело о монополизме ДТЭК по итогам закрытого голосования членов комитета. Он также добавил, что решение принято пятью голосами против одного.

Дело о монопольном положении ДТЭК на рынке электроэнергии было открыто Антимонопольным комитетом еще в 2015 году. Комитет подозревал группу компаний Ахметова в злоупотреблении монопольным положением. Производство открыли после рассмотрения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как известно, на сегодня энергохолдинг Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. Согласно ранее принятому промежуточному решению АМКУ, ДТЭК не занимает монопольное положение, не использует свою рыночную власть для ограничения конкуренции, а также не влияет на цену электроэнергии.