Финпоказатели ДТЭК Ахметова резко выросли за время действия "Роттердам+"

Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Показатель EBITDA за девять месяцев составил 19,00 млрд гривен

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в январе-сентябре 2018 года получил показатель EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) почти на четверть выше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Согласно данным в отчете компании за три квартала текущего года, EBITDA за девять месяцев 2018 года составляет 19,00 млрд грн, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По сравнению с EBITDA в размере 7,33 млрд грн за три квартала 2016 года показатель вырос в 2,6 раза.

Доход ДТЭК за январь-сентябрь составил 119,81 млрд грн. Чистая прибыль за этот период составила 3,40 млрд грн.

Как отмечают журналисты, резкий рост финансовых показателей ДТЭК начался во втором полугодии 2016 года, когда в Украине значительно выросли тарифы на электроэнергию ТЭС, которая в Украине на три четверти производится группой Ахметова.

Напомним, секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицька заявила, что Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По ее словам, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту из-за формулы "Роттердам+".

Как поясняло РБК-Украина, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам.

По данным председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, для Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от "Роттердам+" достигают 35 млрд гривен.

На сегодня энергохолдинг олигарха Рината Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом Антимонопольный комитет Украины до сих пор не признает холдинг ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии.