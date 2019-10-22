ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Герус назвав умови підвищення тарифів на електрику для населення

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 19:39
Герус назвав умови підвищення тарифів на електрику для населення
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Підвищення тарифів для населення можливе після демонополізації ринку

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику для населення можуть зрости лише після підвищення тарифів для олігархів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Геруса "Інтерфакт-Україна".

За його словами, підвищення тарифів на електрику для населення можливо із-за інфляції.

"Якщо є інфляція, зростання тарифів в якомусь певному обсязі теж може бути. Але якщо в країні є монополії, які приносять надприбутки своїм акціонерам, якщо у нас є "зелені" тарифи, які в кілька разів більше, ніж у Європі, і при цьому ми повертаємося до підвищення тарифів для населення, то в моє розуміння справедливості це не вписується. Спочатку потрібно показати, що ти обмежуєш монополію, що ми почали з олігархів, а не з населення. А потім вже з'являється і якесь моральне право переглянути тарифи для населення", - повідомив Герус.

Також він заявив про необхідність демонополізації ринку протягом півроку. Це дозволить утримати нинішні низькі тарифи для населення.

"Прийняти компромісні і справедливі рішення і отримати кредит довіри. Тут вчинити по справедливості, і тут вчинити по справедливості, щоб не було такого, що затягує пояси тільки населення, а хтось заробляє надприбутки. Рішення про збільшення тарифу для населення – це не просто арифметичне вправа, яке порахували на калькуляторі. Це складний процес, і він повинен ґрунтуватися на довірі", - сказав Герус.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Європейському Енергоспівтоваристві закликають відкликати з Ради законопроект Геруса., На їхню думку, законопроект №2236-2 суперечить нормам європейського права.

Також повідомлялося, що зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського. На думку ЗМІ, в Україні існує велика небезпека лобіювання інтересів окремих олігархів.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для промисловості "Укрпошта" підвищила тарифи
Новини України Українатарифиэлектричество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся