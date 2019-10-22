Изменения на рынке э/э призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, - FT

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению СМИ, в Украине существует большая опасность лоббирования интересов отдельных олигархов

Законодательные инициативы в электроэнергетике направлены на снижение стоимости электроэнергии для ферросплавных заводов олигарха Игоря Коломойского. Об этом пишет "Главком" со ссылкой на The Financial Times.

По словам одного западного чиновника, в результате запланированной реформы рынка электроэнергии Коломойский, который владеет ферросплавными заводами, может получить возможность платить за электроэнергию меньше, чем цены, которые ему сегодня выставляют олигархи-конкуренты.

"Коломойский хочет сидеть над всеми и за кулисами дергать за ниточки, - говорит чиновник. - То, что они делают, очень умно", - пишет автор публикации.

Журналист подчеркивает чрезвычайно высокий темп законодательных инициатив новой власти.

"За последние несколько недель Верховная Рада Украины приняла десятки законопроектов, направленных на модернизацию экономики и модернизацию государства, иногда практически без обсуждения и рассмотрения. Вводятся новые правила концессии морских портов и инфраструктуры, добычи ресурсов, защиты прав потребителей, регулирования ценных бумаг, разукрупнение государственной газовой компании и переход на цифровые технологии в таможенном оформлении и других услуг", - перечисляет он.

По мнению автора, в Украине существует большая опасность лоббирования корыстных интересов отдельных олигархов.

"Стремление правительства реформировать экономику и судебную систему также дает возможности тем, кто преследует корыстные интересы, в том числе, олигархам, влиять всеми возможными способами, включая использование лояльных к ним депутатов для разработки или изменения законов", - отмечает издание.

Отмечается, что 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус "пролоббировал правку", чтобы позволить закупать украинским потребителям электроэнергию из РФ и Беларуси по двусторонним договорам.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.