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В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса

Новости » Энергетика    22.10.2019 - 16:48
В Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Энергосообщество указывает, что данный законопроект противоречит нормам европейского права

Законопроект №2236-2, инициированный главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом, о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно экспорта/импорта э/э, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ, одобренный профильным комитетом Рады на минувшей неделе, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Энергосообщества.

"Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения", - говорится в сообщении.

Энергосообщество указывает, что данный законопроект противоречит нормам европейского права, поэтому его принятие осложнит европейскую интеграцию Украины.

"Секретариат обеспокоен тем, что предлагаемые инструменты являются чрезвычайно несоразмерными и нарушают основные принципы европейского права", - отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В документе указывается, что предлагаемое законопроектом №2236-2 ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, и не может быть оправдано предполагаемой авторами законопроекта несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчиризации "зеленым" с мощностью до 150 МВт в Энергосообществе подчеркнули, что она не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии": №2233 ("Слуга народа"), №2233-1 ("Оппоблок"), №2233-2, №2236 (оба - "Европейская солидарность"), №2236-1 ("Батькивщина"), №2236-2 ("Слуга народа"). Последний является наиболее масштабным из всех рассмотренных и одобренных на заседании.

Законопроект №2236-2, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Кабинету министров полномочий по установлению временного запрета или ограничений на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору - полномочий по установлению предельных цен продажи э/э на рынках "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию.

Проект №2236-2 предусматривает внедрение нормы обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Предложенные законопроектом преференции для импорта электроэнергии из Беларуси фактически означают ее импорт из РФ - согласно данным Нацкомитета статистики Белоруссии, страна не имеет профицита электроэнергии, при этом Беларусь имеет объединенную с Россией энергосистему.

"Россия и Беларусь имеют единую энергосистему, импорт электроэнергии из Беларуси - это импорт из России" - писал народный депутат Украины, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей страничке в Facebook, комментируя законопроект №2236-2.

Инициаторы документа также предлагают при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

Изменения на рынке э/э призваны снизить тарифы для предприятий Коломойского, - FT Опубликован закон о планировании законопроектных работ
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