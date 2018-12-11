Ахметов за счет роста тарифов дополнительно заработает 6,5 млрд гривен

Ринат Ахметов (коллаж РБК-Украина)

ДТЭК Ахметова заработает дополнительно 6,5 млрд гривен в следующем году

Стоимость доставки угля из Роттердама в тарифах хотят увеличить еще на 6%, в результате чего вырастут сверхприбыли ДТЭК Рината Ахметова. Об этом заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, по словам Геруса, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в пятницу может пересмотреть цену электроэнергии на 2019 год.

"Все будет делаться по формуле "Роттердам+", которую так активно медийно отменяли еще в августе месяце. В пиар-плоскости ее отменили, но в реальности она существует - опять применяют, чтобы дать Ахметову еще больше денег за счет роста тарифов", - написал Герус.

По его данным, цену угля в тарифах предлагают увеличить еще на 11,7% или на 9,7 долл за тонну. Стоимость так называемой "доставки из Роттердама" в тарифах хотят увеличить еще на 6%.

"Таким образом, наш угольный немонополист ДТЭК Ахметова, который добывает 85% всего украинского угля (около 24 млн тонн), будет всем в тарифы закладывать свой уголь еще дороже - и еще заработает дополнительно 6,5 млрд грн в следующем году", - пишет Герус.

"Это в дополнение к тому, что наша тепловая генерация с мизерными украинскими зарплатами уже сегодня самая дорогая в мире среди угольных электростанций. А доходы ДТЭК выросли в 2,6 раза за 2 года. Свыше 300 млн грн дополнительно заработает Кропачев (или кого он там представляет), который контролирует шахту Краснолиманскую", - добавил он.

Герус также сообщил, что в четверг на 11.00 запланирована акция протеста против нового повышения цены электроэнергии по формуле "Роттердам+".

На сегодня энергохолдинг олигарха Рината Ахметова контролирует 75% рынка тепловой генерации и 85% добычи угля в стране. При этом Антимонопольный комитет Украины до сих пор не признает холдинг ДТЭК монополистом на рынке электроэнергии.

Как писало РБК-Украина, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам.

По словам секретаря комитета Верховной рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктории Войцицкой, Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По ее словам, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту через формулу "Роттердам+".