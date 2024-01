"Героям слава". Світоліна продовжила флешмоб патріотичних послань в Мельбурні

29-річна українка в третьому колі змагань на класі переграла Вікторію Голубовіч зі Швейцарії. Національна перша ракетка перемогла в двох сетах і змогла залишити автограф на об'єктиві однієї з трансляційних камер.

"Україна. Героям слава", – написала Світоліна англійською, використавши частину військового вітання Збройних сил і багаторічного національного гасла українців.

Вітчизняна тенісистка вчетверте в кар'єрі гратиме в четвертому раунді Australian Open. Двічі Світоліна грала в чвертьфіналах (2018, 2019), а в 2021-му вилетіла в 1/8 фіналу від американки Джессіки Пегули.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. 19-річна тенісистка в третьому раунді сенсаційно вибила першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Цей поєдинок запланований на 22 січня.

Elina Svitolina signs the camera after advancing to Australian Open R4:



“Ukraine Glory to the heroes”



pic.twitter.com/X1hMkuDZSu