"Героям слава". Свитолина продолжила флешмоб патриотических посланий в Мельбурне

29-летняя украинка в третьем круге соревнований на классе обыграла Викторию Голубович из Швейцарии. Национальная первая ракетка победила в двух сетах и смогла оставить автограф на объективе одной из трансляционных камер.

"Украина. Героям слава", – написала Свитолина на английском, использовав часть военного приветствия Вооруженных сил и многолетнего национального лозунга украинцев.

Отечественная теннисистка в четвертый раз в карьере будет играть в четвертом раунде Australian Open. Дважды Свитолина играла в четвертьфиналах (2018, 2019), а в 2021-м вылетела в 1/8 финала от американки Джессики Пегулы.

В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой. 19-летняя теннисистка в третьем раунде сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Свентек. Этот поединок намечен на 22 января.

Elina Svitolina signs the camera after advancing to Australian Open R4:



“Ukraine Glory to the heroes”



pic.twitter.com/X1hMkuDZSu