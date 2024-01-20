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"Героям слава". Свитолина продолжила флешмоб патриотических посланий в Мельбурне

Мельбурн, Суббота 20 января 2024 15:42
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"Героям слава". Свитолина продолжила флешмоб патриотических посланий в Мельбурне Фото: Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина не только вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии вслед за соотечественницей Даяной Ястремской, но и передала сигнал поддержки родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tennis Letter.

29-летняя украинка в третьем круге соревнований на классе обыграла Викторию Голубович из Швейцарии. Национальная первая ракетка победила в двух сетах и смогла оставить автограф на объективе одной из трансляционных камер.

"Украина. Героям слава", – написала Свитолина на английском, использовав часть военного приветствия Вооруженных сил и многолетнего национального лозунга украинцев.

Отечественная теннисистка в четвертый раз в карьере будет играть в четвертом раунде Australian Open. Дважды Свитолина играла в четвертьфиналах (2018, 2019), а в 2021-м вылетела в 1/8 финала от американки Джессики Пегулы.

В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой. 19-летняя теннисистка в третьем раунде сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Свентек. Этот поединок намечен на 22 января.

К слову, украинка Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian Open Теннис Элина Свитолина
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