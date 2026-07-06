"Герой" з підвалу: ЗМІ розкрили, як Кадиров "штурмував Київ", не виїжджаючи з Грозного

Відео "наради" Рамзана Кадирова нібито під Києвом у 2022 році виявилося фейком. Його зняли в підвалі секретної в'язниці в Чечні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання "Новая газета Европа".
Чеченський телеканал "Грозный" опублікував цей ролик 13 березня 2022 року. Пропагандисти переконували глядачів, що глава Чечні особисто приїхав у зону бойових дій в Україні та перебуває всього за 7 кілометрів від Києва.
На відео Кадиров у камуфляжі сидів у підвальному приміщенні, де на стіні заздалегідь розвісили чеченський прапор із портретом його батька.
Проте журналісти з'ясували, що вся "нарада" була звичайним інсценуванням його піар-команди. Зйомки проходили 12 березня в одному з приміщень секретної в’язниці спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" у самому Грозному.
За даними джерел видання, деяких учасників цього відео привели на "нараду" просто із сусідніх камер цього ж підвалу. Серед масовки журналісти ідентифікували командира батальйону "Юг" Хусейна Межидова та командира полку "Ветер" Магомеда Тушаєва.
У кадрі Кадиров вислуховував звіт про те, як його підлеглі успішно виконали наказ та "штурмом узяли" дитячий будинок в Україні, який на той момент був абсолютно порожнім.
Нагадаємо, упродовж лютого-квітня 2026 року Головне управління розвідки провело спецоперацію, спрямовану на ліквідацію найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.
За підсумками операції ворожий підрозділ зазнав найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. За наявними даними, було ліквідовано 41 бойовика, ще 87 отримали поранення. Крім того, понад сотню кадирівців вважають зниклими безвісти.