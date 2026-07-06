"Герой" из подвала: СМИ раскрыли, как Кадыров "штурмовал Киев", не выезжая из Грозного

Видео "совещания" Рамзана Кадырова якобы под Киевом в 2022 году оказалось фейком. Его сняли в подвале секретной тюрьмы в Чечне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания "Новая газета Европа".
Чеченский телеканал "Грозный" опубликовал этот ролик 13 марта 2022 года. Пропагандисты убеждали зрителей, что глава Чечни лично приехал в зону боевых действий в Украине и находится всего в 7 километрах от Киева.
На видео Кадыров в камуфляже сидел в подвальном помещении, где заранее развесили на стене чеченский флаг с портретом его отца.
Однако журналисты выяснили, что все "совещание" было обычным инсценировкой его пиар-команды. Съемки проходили 12 марта в одном из помещений секретной тюрьмы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в самом Грозном.
По данным источников издания, некоторые участники этого видео привели на "совещание" прямо из соседних камер этого же подвала. Среди массовки журналисты идентифицировали командира батальона "Юг" Хусейна Межидова и командира полка "Ветер" Магомеда Тушаева.
В кадре Кадыров выслушивал отчет о том, как его подчиненные успешно выполнили приказ и "штурмом взяли" детский дом в Украине, который на тот момент был совершенно пуст.
Напомним, в течение февраля-апреля 2026 года Главное управление разведки провело спецоперацию, направленную на ликвидацию наемников подразделения "Ахмат" Росгвардии на Сумском направлении.
По итогам операции вражеское подразделение понесло наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. По имеющимся данным, был ликвидирован 41 боевик, еще 87 получили ранения. Кроме того, более сотни кадыровцев считают пропавшими без вести.