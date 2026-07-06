"Герой" з підвалу: ЗМІ розкрили, як Кадиров "штурмував Київ", не виїжджаючи з Грозного

Відео "наради" Рамзана Кадирова нібито під Києвом у 2022 році виявилося фейком. Його зняли в підвалі секретної в'язниці в Чечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання " Новая газета Европа ".

Чеченський телеканал "Грозный" опублікував цей ролик 13 березня 2022 року. Пропагандисти переконували глядачів, що глава Чечні особисто приїхав у зону бойових дій в Україні та перебуває всього за 7 кілометрів від Києва.

На відео Кадиров у камуфляжі сидів у підвальному приміщенні, де на стіні заздалегідь розвісили чеченський прапор із портретом його батька.

Проте журналісти з'ясували, що вся "нарада" була звичайним інсценуванням його піар-команди. Зйомки проходили 12 березня в одному з приміщень секретної в’язниці спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" у самому Грозному.

Актори із сусідніх тюремних камер

За даними джерел видання, деяких учасників цього відео привели на "нараду" просто із сусідніх камер цього ж підвалу. Серед масовки журналісти ідентифікували командира батальйону "Юг" Хусейна Межидова та командира полку "Ветер" Магомеда Тушаєва.

У кадрі Кадиров вислуховував звіт про те, як його підлеглі успішно виконали наказ та "штурмом узяли" дитячий будинок в Україні, який на той момент був абсолютно порожнім.