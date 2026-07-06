"Герой" из подвала: СМИ раскрыли, как Кадыров "штурмовал Киев", не выезжая из Грозного

Видео "совещания" Рамзана Кадырова якобы под Киевом в 2022 году оказалось фейком. Его сняли в подвале секретной тюрьмы в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания " Новая газета Европа ".

Чеченский телеканал "Грозный" опубликовал этот ролик 13 марта 2022 года. Пропагандисты убеждали зрителей, что глава Чечни лично приехал в зону боевых действий в Украине и находится всего в 7 километрах от Киева.

На видео Кадыров в камуфляже сидел в подвальном помещении, где заранее развесили на стене чеченский флаг с портретом его отца.

Однако журналисты выяснили, что все "совещание" было обычным инсценировкой его пиар-команды. Съемки проходили 12 марта в одном из помещений секретной тюрьмы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в самом Грозном.

Актеры из соседних тюремных камер

По данным источников издания, некоторые участники этого видео привели на "совещание" прямо из соседних камер этого же подвала. Среди массовки журналисты идентифицировали командира батальона "Юг" Хусейна Межидова и командира полка "Ветер" Магомеда Тушаева.

В кадре Кадыров выслушивал отчет о том, как его подчиненные успешно выполнили приказ и "штурмом взяли" детский дом в Украине, который на тот момент был совершенно пуст.