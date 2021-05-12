Германия запретила WhatsApp собирать данные пользователей

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар запретил мессенджеру WhatsApp собирать данные пользователей. Мессенджер принадлежит компании Facebook.
Об этом сообщает Bloomberg.
Временный запрет на сбор данных обусловлен новой политикой конфиденциальности.
Йоханнес Каспар считает, что попытка компании заставить пользователей согласиться с обновленной политикой - незаконна. Он также обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для мессенджера будут действовать в течение трех месяцев.
В свою очередь, в WhatsApp назвали претензии Каспара "неправильными" и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики.
Напомним, власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.