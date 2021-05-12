Німеччина заборонила WhatsApp збирати дані користувачів

Йоханнес Каспар вважає, що спроба компанії змусити користувачів погодитися з оновленою політикою - незаконна. Він також звернувся до регуляторів в інших європейських країнах, закликавши їх ввести аналогічні заборони. Передбачається, що обмеження для месенджера будуть діяти протягом трьох місяців. Своєю чергою, в WhatsApp назвали претензії Каспара "неправильними" і відзначили, що указ не зупинить впровадження нової політики.

Нагадаємо, влада Німеччини звинуватила месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є його материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.

Раніше повідомлялося, що месенджер WhatsApp більше не працюватиме на смартфонах iPhone з операційною системою iOS 9 і нижче. Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку месенджера відбулося в лютому 2020 року.