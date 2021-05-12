Німеччина заборонила WhatsApp збирати дані користувачів

Уповноважений Гамбурга із захисту персональних даних і свободи інформації Йоханнес Каспар заборонив месенджеру WhatsApp збирати дані користувачів. Месенджер належить компанії Facebook.
Про це повідомляє Bloomberg.
Тимчасова заборона на збір даних обумовлений новою політикою конфіденційності.
Йоханнес Каспар вважає, що спроба компанії змусити користувачів погодитися з оновленою політикою - незаконна. Він також звернувся до регуляторів в інших європейських країнах, закликавши їх ввести аналогічні заборони. Передбачається, що обмеження для месенджера будуть діяти протягом трьох місяців.
Своєю чергою, в WhatsApp назвали претензії Каспара "неправильними" і відзначили, що указ не зупинить впровадження нової політики.
Нагадаємо, влада Німеччини звинуватила месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є його материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.
Раніше повідомлялося, що месенджер WhatsApp більше не працюватиме на смартфонах iPhone з операційною системою iOS 9 і нижче. Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку месенджера відбулося в лютому 2020 року.