WhatsApp может прекратить работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.

Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.

Как сообщается, поддержка операционной системы iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS. Данную информацию пока не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp. В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.