Германия занимается сохранением транзита газа через Украину, - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Мааса во время визита в Польшу, которую транслировали в Instagram.
Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.
"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.
Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.
"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.
Напомним, недавно стало известно, что США и Германия рассуждают о компенсации Украине после запуска "Северного потока-2".
В то же время украинский президент Владимир Зеленский выступил против компенсаций Украине за запуск "Северного потока-2".