Германия занимается сохранением транзита газа через Украину, - Маас

Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.