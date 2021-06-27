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Если будет давление на Украину: кандидаты в канцлеры Германии не исключили остановку "Северного потока-2"

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Германия, Воскресенье 27 июня 2021 00:21
Если будет давление на Украину: кандидаты в канцлеры Германии не исключили остановку "Северного потока-2" Фото: они квалифицируют трубопровод как экономическое дело (nord-stream.com)
Автор: Даша Харченко

Кандидаты в канцлеры Германии рассматривают возможность прекратить поставки газа через трубопровод "Северный поток-2". Это произойдет, если трубопровод станет давлением России на Украину .

Об этом сказали Олаф Шольц и Армин Лашет.

Кандидат от ХДС Лашет заявил, что если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и использовать проект против Украины, "Северный поток-2" может быть остановлен в любое время, даже когда трубопровод будет готов.

"Ухудшение транзита газа и безопасности для Украины имеет последствия для транзита для завершенного тогда трубопровода", - заявил кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц .

В то же время они квалифицируют трубопровод как экономическое дело и просили завершить почти завершенный миллиардный проект.

В свою очередь кандидат от Зеленых Анналена Бербок выступает категорически против трубопровода. По ее мнению, расчет Путина заключается в том, чтобы сначала построить трубопровод, а затем давить на Запад, который зависит от российского газа, и на Украине.

Ранее сообщалось США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока-2". Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода.

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