Если будет давление на Украину: кандидаты в канцлеры Германии не исключили остановку "Северного потока-2"

Кандидаты в канцлеры Германии рассматривают возможность прекратить поставки газа через трубопровод "Северный поток-2". Это произойдет, если трубопровод станет давлением России на Украину .

Кандидат от ХДС Лашет заявил, что если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и использовать проект против Украины, "Северный поток-2" может быть остановлен в любое время, даже когда трубопровод будет готов.

"Ухудшение транзита газа и безопасности для Украины имеет последствия для транзита для завершенного тогда трубопровода", - заявил кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц .

В то же время они квалифицируют трубопровод как экономическое дело и просили завершить почти завершенный миллиардный проект.

В свою очередь кандидат от Зеленых Анналена Бербок выступает категорически против трубопровода. По ее мнению, расчет Путина заключается в том, чтобы сначала построить трубопровод, а затем давить на Запад, который зависит от российского газа, и на Украине.