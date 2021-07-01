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Німеччина займається збереженням транзиту газу через Україну, - Маас

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Мааса під час візиту до Польщі, яку транслювали в Instagram.

Як нагадав німецький міністр, Берлін був посередником під час укладання контракту між Україною та Росією на транзит газу до Європи.

"Тим самим в найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечений. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже мова йде про збереження транзитних мит", - сказав він.

Маас додав, що Німеччина обговорює питання збереження транзиту з Україною та США.

"Про це ми не тільки говоримо з США, але і обговорюємо це з Україною", - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США та Німеччина роздумують про компенсацію Україні після запуску "Північного потоку-2".

Водночас український президент Володимир Зеленський виступив проти компенсацій Україні за запуск "Північного потоку-2".

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ГерманияУкраїнаПівнічний потік-2Гайко Маас