Німеччина займається збереженням транзиту газу через Україну, - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2" . Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Мааса під час візиту до Польщі, яку транслювали в Instagram .

Як нагадав німецький міністр, Берлін був посередником під час укладання контракту між Україною та Росією на транзит газу до Європи.

"Тим самим в найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечений. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже мова йде про збереження транзитних мит", - сказав він.

Маас додав, що Німеччина обговорює питання збереження транзиту з Україною та США.

"Про це ми не тільки говоримо з США, але і обговорюємо це з Україною", - зазначив міністр.