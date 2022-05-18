Германия закроет офис Шредера за его поддержку Путина

Офис Герхарда Шредера, финансируемый государством, будет закрыт, а оставшиеся в нем сотрудники будут заняты в других местах. Решение принято на фоне растущего беспокойства по поводу отказа бывшего канцлера Германии дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Все лидеры Германии обычно получают должность, финансируемую государством, когда покидают правительство, но три партии, составляющие правящую коалицию нынешнего канцлера Олафа Шольца, согласились с парламентским предложением упразднить должность Шредера.

Они приняли это решение после того, как Шредер отказался осудить Путина, которого он до сих пор называет своим близким другом, несмотря на вторжение России в Украину.

Немецкие СМИ сообщают, что Шредер зарабатывает на работе в российских государственных энергетических компаниях суммы, которые превосходят 400 тысяч евро, которые немецкое государство тратит на офис.

"Бюджетный комитет отмечает, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности", - говорится в совместном предложении сторон.

Шредер, как и Шольц, социал-демократ, является фигурой, наиболее тесно связанной с немецкой политикой "изменений через торговлю", доктриной, согласно которой тесные экономические связи были лучшим способом укротить и интегрировать восточного соседа Европы.

Но критики говорят, что война в Украине является яркой иллюстрацией провала этой политики, и обвиняют Шредера, который в качестве канцлера спонсировал строительство новых газопроводов, в углублении энергетической зависимости Германии от соседа, который теперь стал враждебно настроенным.

Шредер всегда говорил, что его связи с Путиным являются важным каналом связи с человеком, которого мир не может позволить себе игнорировать. Однако его поездка в Москву, чтобы просит Путина прекратить войну, не дала очевидных результатов.

Недовольство позицией Шредера затронуло и его ближайших коллег: все четыре сотрудника его бюро запросили новые назначения в течение нескольких дней после начала войны.

Согласно решению, всем оставшимся сотрудникам теперь будет поручено свернуть офис, а его файлы будут сохранены для государственных архивов.

Напомним, депутаты Европарламента намерены призвать 27 государств-членов включить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ) в санкционный список ЕС.