Европарламент призовет ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Депутаты Европарламента намерены призвать 27 государств-членов включить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ) в санкционный список ЕС. В этот перечень уже входят многочисленные российские олигархи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

В проекте резолюции, говорится: "После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях они "настоятельно требуют, чтобы другие, такие как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое".

Кнайсль - австрийский беспартийный политик, с прошлого года является членом наблюдательного совета российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Шредер является там председателем наблюдательного совета.

Проект является "настоящим сигналом из Европы. Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства после своего срока", - сказал депутат от ЕНП Штефан Бергер (ХДС).

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты Европарламента призывают Совет ЕС "расширить список лиц, затронутых санкциями ЕС, за счет включения в него европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства".

И Шредер, и Кнайсль до сих пор отказывались отказаться от должности и связанного с ней вознаграждения.

Напомним, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что не сожалеет о своей позиции по отношению к России, несмотря на сегодняшнюю войну против Украины. В частности, не видит своей вины в прежних пророссийских настроениях Берлина.