Німеччина закриє офіс Шредера за його підтримку Путіна

Офіс Герхарда Шредера, що фінансується державою, буде закритий, а співробітники, що залишилися в ньому, будуть зайняті в інших місцях. Рішення прийнято на тлі зростаючого занепокоєння з приводу відмови колишнього канцлера Німеччини дистанціюватися від президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Всі лідери Німеччини зазвичай отримують посаду, що фінансується державою, коли залишають уряд, але три партії, що складають правлячу коаліцію нинішнього канцлера Олафа Шольца, погодилися з парламентською пропозицією скасувати посаду Шредера.

Вони прийняли це рішення після того, як Шредер відмовився засудити Путіна, якого він досі називає своїм близьким другом, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що Шредер заробляє на роботі в російських державних енергетичних компаніях суми, які перевершують 400 тисяч євро, які німецька держава витрачає на офіс.

"Бюджетний комітет зазначає, що колишній канцлер Шредер більше не виконує ніяких обов'язків, що випливають з його колишньої посади", - йдеться в спільній пропозиції сторін.

Шредер, як і Шольц, соціал-демократ, є фігурою, найбільш тісно пов'язаною з німецькою політикою "змін через торгівлю", доктриною, згідно з якою тісні економічні зв'язки були найкращим способом приборкати і інтегрувати східного сусіда Європи.

Але критики кажуть, що війна в Україні є яскравою ілюстрацією провалу цієї політики, і звинувачують Шредера, який в якості канцлера спонсорував будівництво нових газопроводів, в поглибленні енергетичної залежності Німеччини від сусіда, який тепер став вороже налаштованим.

Шредер завжди говорив, що його зв'язки з Путіним є важливим каналом зв'язку з людиною, яку світ не може дозволити собі ігнорувати. Однак його поїздка в Москву, щоб просить Путіна припинити війну, не дала очевидних результатів.

Невдоволення позицією Шредера торкнулося і його найближчих колег: всі чотири співробітники його бюро запросили нові призначення протягом декількох днів після початку війни.

Згідно з рішенням, всім співробітникам, що залишилися, тепер буде доручено згорнути офіс, а його файли будуть збережені для державних архівів.

Нагадаємо, депутати Європарламенту мають намір закликати 27 держав-членів включити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера (СДПН) до списку санкцій ЄС.