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Германия не забыла связанных с Майданом надежд украинцев, - Маас

Новости » Политика    21.11.2018 - 10:01
Германия не забыла связанных с Майданом надежд украинцев, - Маас
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Хайко Маас пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинские реформы

Германия не забыла надежд украинцев, которые пять лет назад вышли на Майдан в поддержку европейского курса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Хайко Мааса по случаю Дня достоинства и свободы.

По словам Мааса, Германия продолжит прилагать усилия для достижения мира и обеспечения территориальной целостности Украины. Он также отметил, что пять лет назад украинцы вышли на Майдан, чтобы поддержать европейский курс.   

"Пять лет назад тысячи украинцев вышли на Майдан в Киеве, чтобы реализовать свое демократическое право: они подняли свой голос за правовое государство и за свободную и суверенную Украину. Мы не забыли надежд этих людей", - заявил Маас.

Он также пообещал, что Берлин продолжит выступать за мир и территориальную целостность Украины.

"И мы будем продолжать поддерживать украинское правительство в проведении реформ, чтобы улучшить жизнь людей", - добавил министр.

Отметим, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы. Памятная дата посвящена обеим революциям (2004 и 2013 годов).

 

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Новости Украины ГерманияДень достоинства и свободыХайко Маас
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