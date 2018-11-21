Німеччина не забула пов'язаних із Майданом надій українців, - Маас

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Хайко Маас пообіцяв, що Німеччина продовжить підтримувати українські реформи

Німеччина не забула надій українців, які п'ять років тому вийшли на Майдан на підтримку європейського курсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Хайко Мааса з нагоди Дня гідності і свободи.

За словами Мааса, Німеччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру і забезпечення територіальної цілісності України. Він також зазначив, що п'ять років тому українці вийшли на Майдан, щоб підтримати європейський курс.

"П'ять років тому тисячі українців вийшли на Майдан у Києві, щоб реалізувати своє демократичне право: вони підняли свій голос за правову державу і за вільну і суверенну Україну. Ми не забули надій цих людей", - заявив Маас.

Він також пообіцяв, що Берлін продовжить виступати за мир і територіальну цілісність України.

"І ми будемо продовжувати підтримувати український уряд у проведенні реформ, щоб покращити життя людей", - додав міністр.

Зазначимо, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності і свободи. Пам'ятна дата присвячена обом революціям (2004 і 2013 років).