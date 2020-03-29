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Германия выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 23:11
Германия выводит войска из Ирака из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Первую группу военнослужащих уже эвакуировали в Германию

Германия приняла решение о выводе своих войск из Ирака из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Первую группу военнослужащих уже эвакуировали. Речь идет о солдатах, чье присутствие в Ираке не является "абсолютно обязательным". Точное число выведенных военных не называется.

Как объяснили в Минобороны, Германия останется в Ираке с сокращенным контингентом до дальнейшего уведомления.

Также сообщается, что немецкие самолеты Tornado, которые размещены в Иордании, после 31 марта прекращают разведывательные полеты над Ираком.

Отметим, немецкие военные задействованы в международной операции против Исламского государства. В целом Германия отправила в Ирак около 120 военных. Большая часть из них занималась подготовкой местных сил безопасности для борьбы с террористами.

Напомним, командующий иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что 25 марта французские военнослужащие покинули территорию Ирака и эвакуировали авиабазу международной коалиции.

Как писало РБК-Украина, коронавирус COVID-19 был обнаружен в четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане.

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