ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина виводить війська з Іраку через коронавіруса

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 23:11
Німеччина виводить війська з Іраку через коронавіруса
Ілюстративне фото (freepik)

Першу групу військовослужбовців вже евакуювали в Німеччину

Німеччина прийняла рішення про виведення своїх військ з Іраку через пандемі. коронавірусe. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Першу групу військовослужбовців вже евакуювали. Йдеться про солдатів, чия присутність в Іраку не є абсолютно обов'язковою". Точна кількість виведених військових не називається.

Як пояснили в Міноборони, Німеччина залишиться в Іраку зі скороченим контингентом до подальшого повідомлення.

Також повідомляється, що німецькі літаки Tornado, які розміщені в Йорданії, після 31 березня припиняють розвідувальні польоти над Іраком.

Зазначимо, німецькі військові задіяні у міжнародній операції проти "Ісламської держави". В цілому Німеччина відправила до Іраку близько 120 військових. Велика частина з них займалася підготовкою місцевих сил безпеки для боротьби з терористами.

Нагадаємо, командувач іракської армії генерал-лейтенант Абдель Карім Халаф заявив, що 25 березня французькі солдати покинули територію Іраку і евакуювали авіабазу міжнародної коаліції.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірус COVID-19 був виявлений у чотирьох військовослужбовців місії НАТО в Афганістані.

Кабмін затвердив обов'язкову обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону У Китаї перевіряють виробника тестів на коронавірус, які повернула Іспанія
Новини України ГерманияІракКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся