Німеччина виводить війська з Іраку через коронавіруса

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Першу групу військовослужбовців вже евакуювали в Німеччину

Німеччина прийняла рішення про виведення своїх військ з Іраку через пандемі. коронавірусe. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Першу групу військовослужбовців вже евакуювали. Йдеться про солдатів, чия присутність в Іраку не є абсолютно обов'язковою". Точна кількість виведених військових не називається.

Як пояснили в Міноборони, Німеччина залишиться в Іраку зі скороченим контингентом до подальшого повідомлення.

Також повідомляється, що німецькі літаки Tornado, які розміщені в Йорданії, після 31 березня припиняють розвідувальні польоти над Іраком.

Зазначимо, німецькі військові задіяні у міжнародній операції проти "Ісламської держави". В цілому Німеччина відправила до Іраку близько 120 військових. Велика частина з них займалася підготовкою місцевих сил безпеки для боротьби з терористами.

Нагадаємо, командувач іракської армії генерал-лейтенант Абдель Карім Халаф заявив, що 25 березня французькі солдати покинули територію Іраку і евакуювали авіабазу міжнародної коаліції.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірус COVID-19 був виявлений у чотирьох військовослужбовців місії НАТО в Афганістані.