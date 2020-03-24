Коронавирус обнаружили у военнослужащих миссии НАТО в Афганистане

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Военные находятся в изоляции

Коронавирус COVID-19 был обнаружен в четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Вадима Пристайко в Twitter.

По его словам, все больные военнослужащие находятся изоляции.

"У украинских миротворцев этой миссии признаков коронавируса пока не обнаружено. Желаем всем здоровья, а больным выздороветь", - добавил Пристайко.

Напомним, Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи коронавируса. В частности, Кувейт сообщал о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Кроме того, 23 февраля первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Ираке. По данным местных медиков, заражение выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном городе Наджаф. До этого Ирак закрыл границу с Ираном после того, как Тегеран заявил о первом подтвержденном случае коронавируса у студентки, которая учится в Наджафе.