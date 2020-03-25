Франция вывела своих военных из Ирака

Фото: французские солдаты в Ираке (armiya az)

Французской военные входили в состав международной коалиции

Командующий иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф заявил, что французские военнослужащие сегодня, 25 марта, покинули территорию Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Иракское агентство новостей.

По словам Халафа, французские военнослужащие, принимающие участие в международной антитеррористической коалиции во главе с США, покинули Ирак.

"Французские войска покинули Ирак и эвакуировали авиабазу международной коалиции", - заявил иракский командующий.

Напомним, ранее сообщалось, что США начали процесс вывода американских военных с территории Афганистана после достижения мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

Также РБК-Украина писало, что о намерении вывести часть своих военных с Афганистана заявили в правительстве Великобритании. Лондон планирует до середины июля вывести 330 с 1100 британских военных, которые находятся на территории Афганистана.

Кроме того, в феврале сообщалось, что США начали вывод своих войск из 15 военных баз на территории Ирака. Такое заявление сделали в иракском парламенте, однако официальный Вашингтон его не прокомментировал.