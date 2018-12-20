Німеччина виступила проти виведення військ США з Сирії

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

У Німеччині вважають, що наслідки цього рішення зашкодять боротьбі з ІД

Рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії було несподіваним і воно ставить під загрозу подальшу боротьбу з "Ісламською державою". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву глави МЗС Німеччини Хайко Мааса.

"Існує небезпека, що наслідки цього рішення зашкодять боротьбі з ІД і поставлять під загрозу існуючі досягнення. У східній Сирії є ще активні підпільні структури терористів", - заявив він.

Він зазначив, що Німеччина разом з партнерами працює на політичний процес.

"Лідерство в цьому належить ООН", - додав він.

Нагадаємо, міністр у європейських справах при МЗС Франції Наталі Луазо заявляла, що Франція вирішила продовжити свою військову присутність в Сирії.

Зазначимо, 19 грудня США почали виведення військ з Сирії та заявили про перехід до нового етапу боротьби з "Ісламською державою". Президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Додамо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії. Повідомлялося, що сирійські сили при підтримці США, штурмували останній великий оплот, утримуваним терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.