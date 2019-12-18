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Меркель виступає проти санкцій США проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     18.12.2019 - 15:32
Меркель виступає проти санкцій США проти "Північного потоку-2"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель заявила, що не бачить іншого рішення, крім як ввести рішучі розмови про санкції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина виступає проти экстратерриториальных санкцій, що Сполучені Штати збираються ввести проти "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.de.

За її словами, вона не бачить іншого рішення, крім як вести рішучі розмови щодо санкцій.

"Я хотіла б відзначити, що зараз ведуться переговори щодо газового контракту з Україною. І тому Німеччина не загрожує контрсанкциями, але на відміну від інших країн", - заявила вона.

З введенням санкцій проти проекту "Північний потік - 2" Сполучені Штати посилюють тиск на Німеччину.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат Сполучених Штатів прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 млрд доларів, в яку включені санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, США запевнили Україну, що санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", будуть негайно введені, якщо будівництво не буде припинено.

У Кремлі заявили, що добудують "Північний потік-2", незважаючи на санкції США У "Нафтогазі" відреагували на санкції США проти "Північного потоку-2"
Новини України Сполучені Штати АмерикиАнгела МеркельСеверный поток-2Санкції
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