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В Кремле заявили, что достроят "Северный поток-2", несмотря на санкции США

Новости » В мире     18.12.2019 - 12:20
В Кремле заявили, что достроят "Северный поток-2", несмотря на санкции США
Фото: Дмитрий Песков

У Путина назвали санкции против газопровода "нарушением международного права"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить строительство газопровода, Песков ответил: "мы исходим из того, что этот проект будет закончен".

Он также назвал санкции со стороны США "нарушением международного права".

"Такие действия США являются непосредственным нарушением международного права... навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил представитель Кремля.

Напомним, 17 декабря Сенат Соединенных Штатов принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее Германия признала, что санкции Соединенных Штатов Америки усложнят строительство "Северного потока-2" в Дании.

Как сообщало ранее РБК-Украина, США заверили Украину, что санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", будут немедленно введены, если строительство не будет прекращено.

Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2" Санкции США усложнят строительство "Северного потока-2" в Дании
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