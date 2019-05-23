Германия выступает против санкций США по "Северному потоку-2"

В Министерстве экономики Германии выступили против масштабных санкций США против газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится на сайте ведомства.

Отметим, США уже готовы к введению санкций против российско-германского газопровода.

"Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2". Берлин отвергает санкции, которые имеют экстерриториальное действие", - говорится в сообщении.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри, когда был в Киеве, заявил, что США выступают против "Северного потока-2". В частности, он пообещал премьер-министру Владимиру Гройсману поддержку со стороны американцев.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток - 2", который уже наполовину готов. "С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил - сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит - это печально", - отметил Путин.

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции против причастных к строительству газопровода.