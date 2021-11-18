Германия выполняет соглашение с США по "Северному потоку-2", - Квин

Германия выполняет взятые на себя обязательства по "Северному потоку-2", прописанные в американо-германском соглашении. Его немецкий канцлер Ангела Меркель и президента США Джо Байден заключили этим летом.
Об этом сообщила журналистам временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает корреспондент РБК-Украина.
"Германия сказала, что она строго будет придерживаться регуляторных требований ЕС (в отношении "Северного потока-2",- ред.)", - сказала Квин.
Она добавила, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации газопровода до приведения к нормам законодательства ЕС, США рассматривают как выполнение Германией своих обязательств по соглашению.
Напомним, 21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода "Северный поток-2.
Отметим, 16 ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение приостановить процесс сертификации "Северного потока-2".
Как сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, "Газпром" может попытаться обойти требования законодательства ЕС для запуска "Северного потока-2".