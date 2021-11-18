RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німеччина виконує угоду з США щодо "Північного потоку-2", - Квін

Автор: Мілан Лєліч

Німеччина виконує взяті на себе зобов'язання по "Північному потоку-2", які прописані в американсько-німецькій угоді. Її німецький канцлер Ангела Меркель і президента США Джо Байден уклали цього літа.

Про це повідомила журналістам тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Німеччина сказала, що вона суворо дотримуватиметься регуляторних вимог ЄС (щодо "Північного потоку-2", - ред.)", - сказала Квін.

Вона додала, що рішення німецького регулятора про припинення сертифікації газопроводу до приведення до норм законодавства ЄС, США розглядають як виконання Німеччиною своїх зобов'язань за угодою.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили про домовленість щодо добудови газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, 16 листопада німецький регулятор BNetzA прийняв рішення призупинити процес сертифікації "Північного потоку-2".

Як повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, "Газпром" може спробувати обійти вимоги законодавства ЄС для запуску "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГерманияПівнічний потік-2