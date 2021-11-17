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"Газпром" попытается обойти требования ЕС для сертификации "Северного потока-2", - Макогон

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Киев, Среда 17 ноября 2021 18:04
"Газпром" попытается обойти требования ЕС для сертификации "Северного потока-2", - Макогон Фото: Сергей Макогон, глава оператора ГТС Украины (facebook.com/mcfire76)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский монополист "Газпром" может попытаться обойти требования законодательства ЕС для запуска "Северного потока-2". Для этого компания попробует сертифицировать только ту часть газопровода, которая находится в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

"Газпром", возможно, сейчас пытается обойти требования европейского законодательства и сертифицировать не весь газопровод, а только часть, расположенную в территориальных водах Германии", - написал в Facebook Макогон.

По его словам, для реализации этой идеи швейцарская компания Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая будет пытаться получить статус независимого оператора "Северного потока-2".

Макогон отметил, что сейчас перед немецким регулятором - BNetzA - стоит задача определить, будет ли дочерняя компания Nord Stream 2 AG соответствовать законодательству ЕС и Германии.

"Вовлечение "Оператора ГТС" в процесс (сертификации - ред.) было очень своевременным, потому что такие шаги "Газпрома" выглядят как юридические трюки, - подчеркнул Макогон.

Напомним, 16 ноября немецкий регулятор BNetzA принял решение приостановить процесс сертификации "Северного потока-2".

Отметим, по данным агентства Reuters российский газопровод может не заработать до весны 2022 года.

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Газпром ГТС Северный поток-2
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