Німеччина виконує угоду з США щодо "Північного потоку-2", - Квін
Німеччина виконує взяті на себе зобов'язання по "Північному потоку-2", які прописані в американсько-німецькій угоді. Її німецький канцлер Ангела Меркель і президента США Джо Байден уклали цього літа.
Про це повідомила журналістам тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін, передає кореспондент РБК-Україна.
"Німеччина сказала, що вона суворо дотримуватиметься регуляторних вимог ЄС (щодо "Північного потоку-2", - ред.)", - сказала Квін.
Вона додала, що рішення німецького регулятора про припинення сертифікації газопроводу до приведення до норм законодавства ЄС, США розглядають як виконання Німеччиною своїх зобов'язань за угодою.
Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили про домовленість щодо добудови газопроводу "Північний потік-2".
Зазначимо, 16 листопада німецький регулятор BNetzA прийняв рішення призупинити процес сертифікації "Північного потоку-2".
Як повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, "Газпром" може спробувати обійти вимоги законодавства ЄС для запуску "Північного потоку-2".