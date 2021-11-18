ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Німеччина виконує угоду з США щодо "Північного потоку-2", - Квін

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 листопада 2021 19:24
Німеччина виконує угоду з США щодо "Північного потоку-2", - Квін Фото: Христина Квін, тимчасово повірена в справах США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Німеччина виконує взяті на себе зобов'язання по "Північному потоку-2", які прописані в американсько-німецькій угоді. Її німецький канцлер Ангела Меркель і президента США Джо Байден уклали цього літа.

Про це повідомила журналістам тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Німеччина сказала, що вона суворо дотримуватиметься регуляторних вимог ЄС (щодо "Північного потоку-2", - ред.)", - сказала Квін.

Вона додала, що рішення німецького регулятора про припинення сертифікації газопроводу до приведення до норм законодавства ЄС, США розглядають як виконання Німеччиною своїх зобов'язань за угодою.

Нагадаємо, 21 липня США і Німеччина оголосили про домовленість щодо добудови газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, 16 листопада німецький регулятор BNetzA прийняв рішення призупинити процес сертифікації "Північного потоку-2".

Як повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, "Газпром" може спробувати обійти вимоги законодавства ЄС для запуску "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Германия Північний потік-2
NEWS
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну