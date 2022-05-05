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Германия выделит еще 125 млн евро для гуманитарной поддержки Украины, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 125 млн евро. Дополнительные 140 млн евро выделены на развитие нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Сегодня мы обещаем дополнительно 125 млн евро для гуманитарной поддержки и мер для помощи по повышению устойчивости Украины против агрессии", - заявил Шольц во время конференции доноров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует передать нашей стране суперрадары Cobra, что повысит точность стрельбы самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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