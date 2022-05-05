Німеччина виділить ще 125 млн євро для гуманітарної підтримки України, - Шольц

Німеччина виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 125 млн євро. Додаткові 140 млн євро виділено на розвиток нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt.
"Сьогодні ми обіцяємо додатково 125 млн євро для гуманітарної підтримки та заходів для допомоги з підвищення стійкості України проти агресії", - заявив Шольц під час конференції донорів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує передати нашій країні суперрадари Cobra, що підвищить точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.
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