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Німеччина виділить ще 125 млн євро для гуманітарної підтримки України, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 125 млн євро. Додаткові 140 млн євро виділено на розвиток нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Сьогодні ми обіцяємо додатково 125 млн євро для гуманітарної підтримки та заходів для допомоги з підвищення стійкості України проти агресії", - заявив Шольц під час конференції донорів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує передати нашій країні суперрадари Cobra, що підвищить точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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