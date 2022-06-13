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Германия выделит до 10 млрд евро бывшей дочерней компании "Газпрома", - Bloomberg

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Берлин, Понедельник 13 июня 2022 22:54
Германия выделит до 10 млрд евро бывшей дочерней компании "Газпрома", - Bloomberg Фото: Берлин намерен спасти бывшую "дочку" российского "Газпрома" (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Немецкое правительство готовится выделить миллиарды евро для спасения бывшего дочернего предприятия российской компании "Газпром", которые на сегодня находится под контролем энергетического регулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Gazprom Germania GmbH может получить кредит в размере от 5 до 10 млрд евро. Переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.

Предполагается, что эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок. После того, как в Gazprom Germania была введена временная администрация, российская сторона ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам.

Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая снабжает крупных промышленных потребителей. Кроме того, у компании есть розничный бизнес, который обеспечил пятую часть коммерческого газа Великобритании в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

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