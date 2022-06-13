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Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому", - Bloomberg

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Берлін, Понеділок 13 червня 2022 22:54
Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому", - Bloomberg Фото: Берлін має намір врятувати колишню "дочку" російського "Газпрому" (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Німецький уряд готується виділити мільярди євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства російської компанії" Газпром", які на сьогодні знаходиться під контролем енергетичного регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають, і плани можуть змінитися.

Передбачається, що ці гроші допоможуть стабілізувати фінансове становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як в Gazprom Germania була введена тимчасова адміністрація, російська сторона обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами.

Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам. Крім того, у компанії є роздрібний бізнес, який забезпечив п'яту частину комерційного газу Великобританії в 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому"і " Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

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Газпром Германия
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