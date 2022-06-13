Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому", - Bloomberg
Німецький уряд готується виділити мільярди євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства російської компанії" Газпром", які на сьогодні знаходиться під контролем енергетичного регулятора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають, і плани можуть змінитися.
Передбачається, що ці гроші допоможуть стабілізувати фінансове становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як в Gazprom Germania була введена тимчасова адміністрація, російська сторона обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами.
Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам. Крім того, у компанії є роздрібний бізнес, який забезпечив п'яту частину комерційного газу Великобританії в 2020 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому"і " Роснефти".
Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.
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