Германия о вступлении Украины в НАТО: дальнейшие шаги относительно членства пока не на повестке дня

В немецком правительстве сдержанно отреагировали на стремление Украины поскорее получить План действий относительно членства (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе (НАТО). Вопрос членства Украины в Альянсе "не находится на повестке дня".

Она отметила, что Украина является многолетним партнером НАТО, а сам Альянс принципиально исповедует "политику открытых дверей".

В то же время, по словам Деммер, "дальнейшие шаги в отношении членства в настоящее время не стоят на повестке дня".

Немецкий политик также указала на заявления НАТО, ЕС и других стран-партнеров по эскалации на востоке Украины и стягивании российских войск к границе. Деммер выразила поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины" со стороны Берлина.