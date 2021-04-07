Німеччина про вступ України в НАТО: подальші кроки щодо членства наразі не на порядку денному

В німецькому уряді стримано відреагували на прагнення України якнайшвидше отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Питання членства України в Альянсі "не перебуває на порядку денному".

Про це заявила представник федерального уряду Ульріке Деммер, цитує DW .

Німецький політик також вказала на заяви НАТО, ЄС та інших країн-партнерів щодо ескалації на сході України та стягування російських військ на кордоні. Деммер висловила підтримку "суверенітету та територіальної цілісності України" з боку Берліна.

Водночас, за словами Деммер, "подальші кроки стосовно членства на даний час не стоять на порядку денному".

Вона зазначила, що Україна є багаторічним партнером НАТО, а сам Альянс принципово сповідує "політику відкритих дверей".

Раніше повідомлялося, що Німеччина стурбована загостренням ситуації на Донбасі та висловила стурбованість у діалозі з Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що членство в НАТО могло б покласти кінець війні на Донбасі.

Повідомлялося, що РНБО готує спеціальне рішення про заходи на шляху до вступу України до НАТО.