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Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, - Reuters

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Берлин, Вторник 09 августа 2022 03:54
Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть, - Reuters Фото: Германия впервые приобрела американскую сернистую нефть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Танкер впервые доставил сернистую нефть из США в немецкий порт Росток на фоне поиска странами Евросоюза альтернативы российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.

По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке журналистов, оно могло перевозить около 570 тысяч баррелей нефти.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

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Соединенные Штаты Америки Германия Нефть
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