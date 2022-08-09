Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту, - Reuters

Танкер вперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт Росток на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сірчисту нафту з США направили до Німеччини на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.

За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в Ростоку 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell. За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тисяч барелів нафти.