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Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту, - Reuters

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Берлін, Вівторок 09 серпня 2022 03:54
Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту, - Reuters Фото: Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Танкер вперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт Росток на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сірчисту нафту з США направили до Німеччини на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.

За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в Ростоку 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell. За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тисяч барелів нафти.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту з початку серпня впали до найнижчого рівня з лютого після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.

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