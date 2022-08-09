Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту, - Reuters
Танкер вперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт Росток на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сірчисту нафту з США направили до Німеччини на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.
За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в Ростоку 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell. За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тисяч барелів нафти.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту з початку серпня впали до найнижчого рівня з лютого після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.
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