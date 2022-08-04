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Нефть снова дорожает после падения до довоенных уровней

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Украина, Четверг 04 августа 2022 08:28
Нефть снова дорожает после падения до довоенных уровней Фото: цены на нефть растут 4 августа после падения до уровня февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 4 августа, так как опасения по поводу предложения спровоцировали отскок от многомесячных минимумов, достигнутых на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до 97,20 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI в последний раз выросли на 0,5%, до 91,15 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оба контракта упали до самого низкого уровня с февраля на предыдущей сессии после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% от мирового спроса на нефть.

"ОПЕК+ согласилась увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре, что намного ниже, чем добыча в предыдущие месяцы. Мировой энергетический рынок по-прежнему сталкивается с нехваткой предложения", - сказал Леон Ли, аналитик CMC Markets.

Он добавил, что цены на нефть WTI "вероятно будут колебаться" между 90 и 100 долларами за баррель.

В преддверии встречи ОПЕК+ снизила свой прогноз профицита рынка нефти в этом году на 200 тысяч баррелей в сутки до 800 тысяч баррелей в сутки.

"Похоже, что ОПЕК+ сопротивляется призывам увеличить добычу, потому что перспективы спроса на нефть продолжают ухудшаться. Мир борется с продолжающимся глобальным энергетическим кризисом, и он не получит никакой помощи от ОПЕК+", - Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

По его словам, цены на сырую нефть должны найти сильную поддержку около уровня 90 долларов и в конечном итоге отскочат к уровню 100 долларов за баррель, даже по мере ускорения глобального экономического спада.

Перспективы спроса на нефть были омрачены растущими опасениями экономического спада в Соединенных Штатах и Европе, долговым кризисом в странах с формирующимся рынком и строгой политикой в отношении COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти.

Запасы сырой нефти в США также неожиданно выросли на прошлой неделе, поскольку экспорт сократился, а нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства, в то время как запасы бензина также неожиданно выросли из-за замедления спроса.

Однако, поддерживая цены в четверг, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который соединяет казахстанские нефтяные месторождения с российским черноморским портом Новороссийск, заявил, что поставки значительно сократились, не предоставив цифр.

Напомним, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 74 до 104,9 долларов за баррель. Ожидается, что в 2023 году цена будет 94,3 долларов, в 2024 году - 81,4 долларов.

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