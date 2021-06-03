Германия не видит Украину в НАТО из-за Путина, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО . В частности, это из-за президента России Владимира Путина.

По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", - заявил он.

Отметим, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер сообщил РБК-Украина, что Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.