Німеччина не бачить Україну в НАТО через Путіна, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу в НАТО . Зокрема, це через президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.

"На жаль, наші німецькі партнери не розділяють це бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна. Проте ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Європейського Союзу відповідає інтересам ФРН", - заявив він.

Зазначимо, експерт Центру міжнародної безпеки і співробітництва Стенфордського університету Стівен Пайфер повідомив РБК-Україна, що Північноатлантичний альянс поки не проявляє ентузіазму щодо членства України в НАТО. Причиною є російсько-українська війна.