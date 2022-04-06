Германия ведет конфиденциальные переговоры о гарантиях для Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия ведет конфиденциальные переговоры с Киевом о возможных гарантиях безопасности, которые она могла бы предложить Украине для обеспечения ее безопасности после вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Украина предложила, чтобы в качестве альтернативы членству в НАТО, на чем Россия настаивает, что не может согласиться, отдельные страны, такие как Германия, Турция или Китай, могли бы предложить гарантии с аналогичным эффектом.

"Мы ведем переговоры о гарантиях с Украиной. Эти переговоры носят конфиденциальный характер", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в списке потенциальных стран-гарантов Украины может также появится и Ирландия. Руководству страны переданы проекты документов для ознакомления и внесения правок.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине для гарантий безопасности нужны "серьезные игроки", которые готовы на все.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.